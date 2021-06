Per Inge Torkelsen er død

NTB Innenriks

På vegne av familien meddeler vi det trist budskap om at Per Inge Torkelsen døde i kveld, tirsdag 22. juni, opplyser Gunnar Kvassheim og Per A, Thorbjørnsen på vegne av familien til NTB.

Per Inge døde på Radiumhospitalet som følge av vedvarende alvorlige komplikasjoner etter en operasjon i høst. Han døde med alle sine nærmeste rundt seg. Han etterlater seg kone, fire barn, to barnebarn og familie for øvrig, opplyser de.

Per Inge hadde bak seg et enestående liv som artist, samfunnsdebattant, forfatter, og politiker.