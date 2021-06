NTB Innenriks

Begrunnelsen er at vaksineringen av hele befolkningen tar lenger tid enn antatt, og at lærere og barnehageansatte forseres i vaksinekøen for å være vaksinert når skolene åpner på grønt nivå etter sommerferien, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NRK.