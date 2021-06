26 ungdommer koronasmittet i Grimstad

NTB Innenriks

«Dette er det største smitteutbruddet så langt i pandemien, og vi har bemannet opp kraftig for å møte den ekstraordinære situasjonen», skriver kommunen i en pressemelding, ifølge Fædrelandsvennen.

Kommuneoverlege Vegard Vige forteller at de i løpet av tirsdag har opplevd en massiv smittespredning som gir grunn til omfattende testing blant unge mellom 15 og 20 år. Han ber alle unge utsette og avvente sosiale samlinger.

– Det er helt avgjørende for oss at rådene om test og sosiale begrensninger følges for å få en oversikt over situasjonen, sier han.

