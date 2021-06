Schram om å få sparken fra Norwegian: – Kom svært overraskende på meg

NTB Innenriks

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, skriver han i en SMS til NTB.

Han opplyser at han har vært villig til å forhandle med styret om å revidere etterlønnsavtalen han har med selskapet. Schrams ansettelsesavtale fastslår en oppsigelsestid på ni måndere og 15 måneders etterlønn.

– Jeg har kommet med konkrete tilbud som ville ha redusert denne i betydelig grad. Disse forhandlingene førte dessverre ikke fram, sier Schram.

Den tidligere Norwegian-sjefen opplyser at han har vært glad for samarbeidet med styret, fagforeninger, crew, øvrige medarbeidere og egen konsernledelse.

– Det er en fantastisk gjeng som det har vært et privilegium å få lede i denne ekstremt turbulente perioden, og jeg gleder meg over å se at selskapets fly nå er på full fart opp i luften igjen. Jeg ønsker Geir Karlsen og alle andre Red Nose Warriors lykke til videre, sier han.

Videre opplyser Schram at han er avskåret fra å gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

