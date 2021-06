Norwegian-sjefen har fått sparken – finansdirektør overtar toppjobben

NTB Innenriks

Styret i Norwegian besluttet søndag å avslutte kontrakten. Mandag morgen ble nyheten kjent.

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, skriver tidligere konsernsjef Schram i en SMS til NTB.

Han har vært konsernsjef i Norwegian siden januar 2020, i det som har vært et turbulent Norwegian-år. Schram har ni måneders oppsigelsestid og vil støtte styret på heltid i denne tiden.

Det er Geir Karlsen, som har vært finansdirektør i selskapet siden 2018, som overtar. Til E24 sier han at prosessen har gått fort, og at dialogen med styret begynte i forrige uke.

– Tidspunktet for en restart

Styreleder Svein Harald Øygard i Norwegian sier til NTB at han ikke ønsker å sammenligne Schram og Karlsen, men han trekker fram at sistnevnte har gjort en utrolig god jobb i den finansielle reetableringen av Norwegian, og at han dermed er en god mann til å lede selskapet framover.

– Jacob Schram er en veldig dyktig næringslivsleder. Samtidig er vårt fokus nå de umiddelbare leveransene og forretningsplanene for 2021 og 2022, som Geir Karlsen har vært ledende i å utvikle.

På spørsmål om hvorfor endringen skjer så raskt, svarer Øygard:

– Nå er vi forhåpentligvis på slutten av koronaen. Vi starter opp med tusener av nye flygninger som legges ut på markedet. Det er egentlig tidspunktet for en restart av Norwegian.

Forlot konkursbeskyttelse

Det er under én måned siden Norwegian kunngjorde at de forlater konkursbeskyttelse etter en stor rekonstruksjonsprosess der selskapet har hentet inn friske midler og blitt betydelig slankere. Blant annet er milliardær John Fredriksen og flere andre kjente investorer på listen over Norwegians nye storeiere.

Styrelederen mener likevel oppgavene som venter Norwegian framover, er steintøffe.

– Vi må få opp et godt tilbud så raskt som mulig. Fortsatt er det enorm usikkerhet om etterspørselen – om folk faktisk får mulighet til å fly. I tillegg må vi forsterke Norwegians posisjon som en lavkost tilbyder av flytjenester i hele Norge og sikre langsiktig bærekraft i Norwegian. Vi har stor tro på at vi skal lykkes, og Geir har vist evne til å levere fantastiske resultater. Vi ser optimistisk på det som kommer, sier styrelederen.

– Har det vært noen form for konflikt i forbindelse med dette skiftet?

– Et skifte er alltid krevende. Men bakgrunnen for valget var jo klar, svarer han.

Det var søndag kveld det ble klart at Norwegian-styret besluttet at Schram skal skiftes ut med Karlsen, men Øygard vil ikke si når dette var noe styret begynte å tenke på, eller hva som er årsaken til at Schram ikke lenger er ønsket.

Krangel om vederlag

Schram vil fram til mars motta sin nåværende lønn, opplyser Norwegian. Deretter vil et 15-måneders sluttvederlag gis i månedlige utbetalinger, som spesifisert i ansettelseskontrakten fra 20. november 2019.

– Styret har forsøkt å redusere sluttvederlaget for å gjenspeile utfordringene luftfarten står overfor, men lyktes ikke å komme til enighet om dette, heter det i pressemeldingen der lederskiftet ble kunngjort.

Schram opplyser på sin side at han har kommet med konkrete tilbud som ville ha redusert sluttvederlaget betydelig, men at forhandlingene ikke førte fram. Den tidligere konsernsjefen sier videre at han er avskåret fra å gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Jacob Schram var sjef i Circle K før han ble utnevnt til ny Norwegian-sjef i november 2019.

Da hadde finansdirektør Geir Karlsen sittet i sjefsstolen som konstituert etter at Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos kunngjorde sin avgang i juli. Da Schram kom inn, gikk Karlsen tilbake til jobben som finansdirektør og visekonsernsjef.