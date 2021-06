Norge øker støtten til utdanning i lavinntektsland

NTB Innenriks

– Å sikre barn utdanning er det beste våpenet vi har i kampen mot fattigdom, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding.

Pengene blir fordelt over en femårsperiode, som tilsvarer 740 millioner kroner per år. Dette er 50 millioner kroner mer per år enn i den forrige perioden, fra 2018 til 2020.

De norske pengene skal bidra til at 88 millioner flere barn, inkludert 46 millioner jenter, får skolegang, og at 175 millioner barn får grunnleggende leseferdigheter.

85 prosent av GPEs midler gikk til Afrika sør for Sahara, og 60 prosent til land i krig og konflikt i 2019.

(©NTB)