Lav smitte i Trondheim – kommunedirektøren vil fjerne de strenge tiltakene

Lav smitte i kommunen gjør at kommunedirektør Morten Wolden nå foreslått å fjerne den lokale forskriften, og kun la noen få anbefalinger stå, skriver Adresseavisen og NRK.

– Smittetrykket i Trondheim er veldig redusert de to siste ukene, og vi er nå på et nivå der vi ser at det er muligheter til å oppheve forskriften, og gå over på nasjonal forskrift, sier Wolden til NRK.

Trondheim har hatt strengere tiltak enn de nasjonale, men når formannskapet møtes tirsdag kan det gå mot lettelser.

Gjennom helgen har det blitt registrert åtte nye smittetilfeller i Trondheim. Sju av smittetilfellene har kjent smittekilde, mens den siste er smittet i utland. Samtlige har mildt sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

I alt 1.469 personer testet seg i Trondheim de tre dagene.

