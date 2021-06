Koronakommisjonen har fått nye medlemmer

NTB Innenriks

De nye medlemmene er professor Rolv Terje Lie, lege Ayan Bashir Sheikh-Mohamed og tidligere administrerende direktør i Helse sør-øst Peder Kristian Olsen.

– Jeg er glad for at de tre har takket ja til å bli nye medlemmer i koronakommisjonen. Deres kompetanse og erfaring vil være nyttig i kommisjonens videre arbeid, sier statsminister Erna Solberg.

Koronakommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i fjor og avga sin første rapport 14. april i år. Den vil fortsette arbeidet med å gjennomgå og trekke lærdom fra myndighetenes håndtering av pandemien i Norge.

Etter at kommisjonen har levert sin sluttrapport, skal regjeringen legge fram en melding til Stortinget om oppfølgingen av kommisjonens arbeid.

I mai ble det kjent at Stortinget vil be koronakommisjonen om å se nærmere på vaksineringen, intensivkapasitet, kommunehelsetjenesten og situasjonen for eldre og funksjonshemmede.

