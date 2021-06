Klart for nytt Ap-ledet byråd i Oslo

NTB Innenriks

– I dag har jeg bedt Raymond Johansen om å danne et nytt byråd, sa Borgen på en pressekonferanse i Oslo rådhus klokken 13 mandag.

Hun viser til at Johansen og de rødgrønne samarbeidspartiene har et flertall bak seg i bystyret.

Den endelige beslutningen ble tatt etter et møte med Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg mandag. Der gjorde Rygg det klart at Høyre gir opp alle planer om å danne et borgerlig byråd.

Johansen vil nå få den tiden han trenger til å sette sammen et nytt byråd.

– Jeg regner med at det vil skje så fort som mulig, sier Borgen.

Bystyret blir informert om det nye byrådet når det er på plass.

Johansen har tidligere kunngjort at hans mål er at det nye byrådet, i likhet med det forrige, skal bestå av Ap, SV og MDG.

Det forrige byrådet gikk av onsdag i forrige uke som følge av mistillitsvedtaket i Oslo bystyre mot MDGs Lan Marie Berg. Siden da har byrådet fungert som et forretningsministerium.

På pressekonferansen ville ikke Borgen karakterisere prosessen og det politiske kaoset det har medført.

– Det som har skjedd de siste dagene, er også en del av demokratiet, konstaterte hun.