John Edvin Lie frifunnet for likskjending i Maridalen

NTB Innenriks

En 39 år gammel mann ble funnet død og forbrent ved en teltplass 18. juli 2018. Lie, som tidligere het Johnny Olsen, bodde på en av teltplassene i nærheten og ble pågrepet like ved.

Oslo tingrett mener usikkerhet om brannårsaken og Lies aktivitet i området gjør at det er tilstrekkelig tvil om hvorvidt Lie tente på liket.

– Selv om det foreligger momenter som kan knytte Lie til en handling som beskrevet, foreligger det etter en samlet og helhetlig vurdering slik retten vurderer det, en tvil om Lie har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen som går ut over det rent teoretiske, skriver tingrettsdommer Birgitte Kolrud.

Forsvarer: Riktig avgjørelse

58-åringen har hele tiden stilt seg uforstående til saken og hevdet at han «var på feil sted til feil tid».

Aktor la ned påstand om ett års fengsel, men Lie ble enstemmig frifunnet i tingretten.

– Avgjørelsen er riktig. Min klient synes saken og medieomtalen tidligere har vært veldig tung. Han ønsker å fortsette og leve et rolig og lovlydig liv, som han har gjort gjennom flere år, sier advokat Jacob Sanden Ringsrød til NTB.

Dømt for hadelandsrapene

Lie ble først siktet for drap, noe som senere ble endret til likskjending. Tiltalen ble tatt ut i juli i fjor.

Som 18-åring ble han dømt til 18 års fengsel for de såkalte hadelandsdrapene i 1981. Lie og de to andre som ble dømt, var medlemmer av den nynazistiske gruppen Norges Germanske Armé.

Gruppens leder ble dømt til 18 års fengsel for psykisk medvirkning til drapene. Han beordret drapene fordi han fryktet at de to ville gå til politiet etter en krangel om betaling for våpentyveriet.

En annen person som var til stede sammen med Lie på drapsstedet, ble dømt til tolv års fengsel.

Etter at Lie slapp ut, har han bodd i skogen i flere år.

(©NTB)