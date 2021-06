Hammerfest letter på lokale tiltak

NTB Innenriks

Blant annet kan biblioteker, kinoer og treningssentre åpne igjen. Det samme kan kirker, moskeer og andre tros- og livssynshus, opplyser kommunen.

Det åpnes for at voksne over 20 år kan gjennomføre organiserte idretts- og fritidsaktiviteter, men med enkelte begrensninger. Hammerfestingene kan igjen møtes inntil ti personer i private hjem, og det åpnes for offentlige arrangementer med antallsbegrensninger.

Det vil fremdeles være skjenkestopp klokken 22 og krav om matservering.

Den nye forskriften gjelder fra tirsdag 22. juni til og med torsdag 1. juli.

(©NTB)