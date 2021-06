Flyanalytiker: Nye eiere ville ha ny sjef i Norwegian

NTB Innenriks

Analytikeren sier at selv han ble litt overrasket da meldingen om sjefsbytte kom fra Norwegian mandag morgen. Han mener det likevel ikke er unaturlig at det skjer endringer i ledelsen i flyselskapet nå, og legger til at han ikke ser for seg at dette vil ha noen betydning for dem som reiser med Norwegian.

– Nå er det nye eiere i Norwegian, med nytt styre og med skipsreder John Fredriksen som en av de største eierne. Geir Karlsen har allerede jobbet i Fredriksen-systemet, og han har vært en av hovedarkitektene bak redningsplanen bak Norwegian, sier Elnæs til NTB.

Mens avgått konsernsjef Jacob Schram kommer fra servicebransjen og tidligere var toppsjef i Circle K, har Geir Karlsen lang bakgrunn fra finans og shipping.

– De nye investorene har gått inn med flere milliarder i ny kapital, og jeg tror de vil ha en leder som har en mer finansiell orientering, sier Elnæs.

Geir Karlsen har blitt kjent i hele den internasjonale luftfartsbransjen etter den vellykkede restruktureringen av Norwegian i vinter, hvor selskapet med nød og neppe unngikk en konkurs.

