Bent Høie har fått sin første koronavaksine

NTB Innenriks

Til Stavanger Aftenblad sier Høie at han ikke kjente noe av stikket, og han takket alle som var på jobb i vaksinasjonslokalet.

– Jeg gleder meg til å være mer sosial. Ellers blir ferien som planlagt i Stavanger, sier han til avisa, som får opplyst at helseministeren skal få sin andre vaksinedose på valgdagen.

Regjeringen besluttet i mai at 500 personer i samfunnskritiske nøkkelfunksjoner, deriblant Stortingets folkevalgte og regjeringsmedlemmer, skulle få gå foran i vaksinekøen. Helseminister Bent Høie var imidlertid blant dem som takket nei.

– Bakgrunnen for det er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, forklarte han til NTB.

