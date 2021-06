Meteren kan bli historie i sommer

NTB Innenriks

Helsedirektoratet har ikke tatt stilling til om meteren skal skrotes for hele befolkningen på en gang, eller for eksempel først for barn og vaksinerte.

– Vi kommer til å gi beskjed når det er helt trygt å unngå den sosiale distansen vi er blitt vant til. Vi vet ikke nøyaktig når det rådet kan gis. Jeg tror det sannsynligvis blir en gang i forkant av skolestart eller deromkring, sier Guldvog til TV 2.

Han sier det kan være lurt å beholde rådet om avstand i litt lengre tid for de uvaksinerte enn for de vaksinerte.

