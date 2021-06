MDG utelukker samarbeid med Høyre i Oslo

NTB Innenriks

Stav ga den samme beskjeden til ordfører Marianne Borgen (SV) før helgen, opplyser byrådssekretær for miljø og samferdsel Stian Bjørnøy (MDG) til NTB.

– Et samarbeid med Høyre og Frp i Oslo er helt uaktuelt. Både i Oslo og regjering har Høyre kjempet mot mye av den grønne politikken vi har ført i Oslo de siste årene, sier Sirin Stav.

– I 2019 stilte vi til valg på at vi ville fortsette samarbeidet med Ap og SV, og det står vi fortsatt ved. Vi har et godt samarbeid som har gjort byen grønnere og bedre å bo i, og vi har store planer for tiden framover. Vi er klare til å ta ansvar for at byen skal få et nytt rødgrønt byråd så snart som mulig, sier hun videre.

Ingen byrådsavklaring

Borgen bekrefter at det ikke har skjedd noe nytt i byrådssamtalene i løpet av helgen. Mandag har ordføreren invitert Høyres gruppeleder i Oslo til en samtale.

– Så tar vi det derfra, sier Borgen til NTB.

Anne Haabeth Rygg i Høyre ba før helgen om mer tid til å vurdere situasjonen. Hva som nå skjer videre, er avhengig av hvilke signaler Rygg gir mandag, opplyser Borgen.

– Vi tar den tida vi trenger, men håper på en avklaring så snart som mulig.

Sonderingene skal aldri ha kommet så langt at Høyre har satt seg ned rundt bordet med MDG.

Kabinettsspørsmål

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har på sin side sittet stille i båten i helgen. Etter det NTB blir fortalt, vil han ikke foreta seg noe i saken før ordføreren offisielt ber ham om å forsøke å danne et nytt byråd.

Johansen stilte kabinettsspørsmål under behandlingen av mistillitsforslaget mot Berg. Da bystyret likevel vedtok mistillit, svarte han med å erklære at hele byrådet går av.

Det er nå ventet at han vil danne et nytt byråd med de samme partiene – Ap, SV og MDG. Oslo MDG jobber nå for å finne en som kan erstatte Lan Marie Berg som byråd.

– Vi har sett på ganske mange navn, og vi har mange gode kandidater. Så vi vil gjennomføre en rekke kandidatintervjuer i nærmeste framtid, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til NTB.

Det er også ventet at Rødt vil fortsette som støtteparti, til tross for at Rødt var blant partiene som stemte for mistillit.

Strid om kostnadssprekk

Bakgrunnen for byrådskrisen er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner.

Berg, som har vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo, ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere de folkevalgte i bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år.

Byrådspartiene har avvist mistilliten mot Berg som grunnløs og stått fast på at opplysningsplikten ikke ble brutt i saken.

Inntil videre fortsetter byrådet som forretningsministerium.

