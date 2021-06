Mann til sykehus etter mulig voldsepisode på Grünerløkka

NTB Innenriks

Mannen var bevisstløs da helsepersonell tok seg av ham i Fossveien klokken 1.30. Politiet fikk melding om saken via AMK etter at forbipasserende fant mannen liggende på gaten i nærheten av Kubaparken.

– Han har relativt alvorlige skader, men vi er ikke sikre på hva som er skjedd her. Det kan være et fall eller en voldshendelse, eller begge deler. Mannen har ikke vært i stand til å forklare seg, sier operasjonsleder Thor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier politiet vil opprette sak, og så snakke med mannen når han er i stand til å avgi en forklaring. Politiet har ikke indikasjoner på at mannen har vært utsatt for et ran. Politiet vet ikke hvem mannen er eller hvor gammel han er.

