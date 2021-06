NTB Innenriks

– Etter alle solemerker er det sånn at hvis du skal ut og reise i sommer, så bør du være glad i kø når du kommer tilbake. Ta med deg godt humør for å huske at den køen er der av hensyn til helsetilstand, åpenheten og jobbene til folk i Norge, sa Solberg på pressekonferansen fredag.

