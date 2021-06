Solberg åpner Norge mer enn planlagt

NTB Innenriks

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker, og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor, skriver regjeringen.

– Vi er i rute. Det er på tide å få fart på Norge, sier Solberg.

Åpner for større arrangementer

På private arrangementer i enten leid lokale eller på offentlig sted kan opptil 100 personer samle seg fra og med søndag klokken 12, melder regjeringen.

For offentlige arrangementer blir det forskjell på arrangementer med eller uten test eller koronasertifikat.

På arrangementer uten bruk av test eller koronasertifikat innendørs blir det åpnet for inntil 1.000 personer med faste, tilviste plasser. Uten faste plasser er taket på 400 personer. Utendørs er takene på henholdsvis 2.000 personer fordelt på fire kohorter, og 800 personer fordelt på fire kohorter.

Arrangementer som bruker test eller koronasertifikat, kan ta imot 50 prosent av kapasiteten til arrangementsstedet. Innendørs kan det være maksimalt 2.500 personer fordelt på fem kohorter med faste plasser, eller 1.000 personer fordelt på to kohorter uten faste plasser. På utendørsarrangementer kan det være opptil 5.000 personer fordelt på ti kohorter med faste plasser, eller 2.000 personer fordelt på fire kohorter uten faste plasser.

Søknad om kjærestebesøk

Regjeringen har også besluttet å lette på enkelte av de strenge innreiserestriksjonene som har vært til Norge.

Nå kan familie og kjærester som bor i EU/EØS og Storbritannia, slippe inn i Norge. Kjærester må ha vært sammen i minst ni måneder og ha møttes fysisk tidligere, og i tillegg må de sende inn søknad til UDI.

– Vi diskriminerer nettdating litt her, men det må vi tåle, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

EU/EØS og Storbritannia

Norge åpner også for innreise med EU-koronasertifikat fra 24. juni og går over til EUs fargekoder. Kommer du fra rødt land må du i innreisekarantene på egnet sted, kommer du fra mørkerødt land må du på karantenehotell. Det globale reiserådet oppheves for EU/EØS, Schengen og Storbritannia den 5. juli.

Statsminister Erna Solberg sier lettelsene vil innebære mer reising og følgelig også mer usikkerhet.

– Når vi nå åpner opp, er det viktig å ha med seg et bakteppe. For selv om mange land nå har mindre smitte, er det fremdeles en uforutsigbar smittesituasjon mange steder i verden. Og det er stor usikkerhet knyttet til mutasjonene, sier statsministeren.

Letter på anbefalinger

Regjeringen øker makstaket på gjester i eget hjem til 20 og sier beskyttede, altså de som har fått minst dose én av vaksinen og det har gått tre uker, ikke teller med.

De opprettholder anbefalingen om enmetersregel, men åpner for at beskyttede kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede og ubeskyttede.

Det åpnes også for mer fysisk undervisning i høyere utdanning og rådet om at alle som kan bør ha hjemmekontor, erstattes med råd om delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Breddeidretten får unntak fra anbefalingen om en meters avstand både ute og inne dersom det er nødvendig for å utføre aktiviteten.