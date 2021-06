Reiserådet for EØS, Storbritannia og Schengen oppheves 5. juli

NTB Innenriks

– I tråd med gjenåpningsplanen åpner vi nå for at flere igjen kan reise til utlandet. Selv om reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land på EUs tredjelandsliste oppheves fra og med 5. juli, er situasjonen fortsatt uforutsigbar, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Synkende smittetall, mer vaksinering i mange land og økende bruk av koronasertifikat gjør at regjeringen nå kan oppheve reiserådet om å unngå unødvendige fritidsreiser til EØS, Schengen og Storbritannia og landene på EUs tredjelandsliste som FHI anser som trygge.

Ifølge regjeringens gjenåpningsplan skal rådet erstattes av egne reiseråd til spesielt rammede land.