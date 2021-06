Over 36.000 passerte grensen på Svinesund sist uke

NTB Innenriks

Tall som P4 har hentet inn fra Vegvesenet, viser at det sist uke ble registrert 36.329 passeringer på grensen ved Svinesundsbrua.

Det er 4.048 flere passeringer enn uken før.

Etter at regjeringen forrige uke åpnet for reiser til Sverige uten karantene for fullvaksinerte, har det vært et stort trykk på grensen. Enkelte dager har det vært opp mot seks timers kø for å komme inn i Norge.

Ifølge radiokanalen er økningen ved Svinesund 12,5 prosent fra uken før det ble lempet på regelverket – og 20,5 prosent fra uken før det igjen.

