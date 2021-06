Norge endrer krav om innreisekarantene

NTB Innenriks

Fra mandag harmoniserer Norge landfargene med EU på koronakartet, men terskelverdiene for karantenefritak endres ikke før 5. juli.

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse fredag.

5. juli endres terskelen for hva som blir et «grønt land» i Europa. Da vil de norske reglene bli like som de europeiske anbefalingene.

Siden i fjor høst har nesten hele europakartet vært rødt, men det er i ferd med å endres siden smittetallene i Europa er på vei ned.

– Det innebærer at stadig flere europeere karantenefritt kan reise inn i Norge, uavhengig av koronasertifikater og vaksinestatus, sa Melby.

Hun sa at Polen, Romania og flere regioner i Finland blir grønt på fargekartet fra mandag. Fra før er Island, Grønland og Malta grønne.

– I de neste ukene er det trolig en lang rekke andre land som også vil komme under terskelen.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Dette vil publiseres i FHI sitt kart.

