Mann savnet i Asker – leteaksjon satt i verk

Mannen ble meldt savnet av kona ved 23.30-tiden torsdag kveld, og politiet og nødetatene satte i gang en større leteaksjon kort tid etter.

– Bilen hans er funnet ved Hyggen i Røyken. Han dro ut på treningstur ved 15-tiden i ettermiddag, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

En redningsskøyte, to båter fra brannvesenet og en båt fra Røde Kors deltar i letearbeidet natt til fredag.

– Vi driver også med strandsøk. Vi har grunn til å tro at mannen har vært området for å svømme og frykter han har vært utsatt for en ulykke, sier operasjonslederen.

