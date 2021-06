Lillestrøm over på nasjonale restriksjoner

NTB Innenriks

Det betyr at skjenkestedene bare kan skjenke alkohol fram til klokken 24 fram til 5. juli. Den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt blir opphevet søndag klokken 12.

Den nye forskriften i Lillestrøm trådte i kraft fredag. Etter 5. juli er det kun nasjonale koronarestriksjoner som gjelder for kommunen.

– Vi vedtok lettelser 9. juni med en plan om å vurdere nye lettelser neste uke. Etter at Oslo vedtok lettelser med virkning fra 16. juni ble det imidlertid naturlig at vi også gjør det allerede i dag – for å harmonisere våre tiltak i hvert fall gradvis med Oslo og med Lørenskog, sa kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm under fredagens ekstraordinære formannskapsmøte, ifølge Romerikes Blad.

– Den aller viktigste grunnen til at vi vurderer det er likevel at smitterykket i kommunen tilsier at vi kan gjøre det. Det er selvfølgelig det aller viktigste, sa hun videre.

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt av et enstemmig formannskap.

