Færder viderefører lokale tiltak – håper å unngå nedstenging

Det innføres påbud om bruk av munnbind i øykommunen i gamle Vestfold i en uke til. De nasjonale lettelsene vil ikke gjelde der, og tiltakene kommunen har innført etter smitteutbruddet, videreføres.

– Vi innfører ikke de nasjonale lettelsene og har vedtatt å bli værende på dette nivået i en uke til, sier ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) til NTB.

Færder har registrert minst 56 smittede av den nye deltavarianten etter et utbrudd som oppsto på korkonserter. Én av ti smittede er fullvaksinerte, noe som gjør at FHI følger nøye med på utviklingen.

Håper å unngå nedstenging

Fredag er det registrert tre nye tilfeller, og ingen tilfeller av villsmitte, i Færder. Det gjør at ordføreren håper han kan unngå en nedstenging av kommunen.

– Vi håper jo inderlig ikke det, og det ser jo ut som vi kan klare å unngå det, sier Andersen.

Kommunen tar nå kontakt med arrangører for å sørge for at arrangementer foregår på en smittevernmessig trygg måte.

Kommuneoverlege Elin Jakobsen sier til NTB at kommunen er i tett dialog med Folkehelseinstituttet. Hun sier tre nye smittetilfeller fredag var som ventet.

Jakobsen sier at kommunen har tro på at de målrettede tiltakene er nok til å holde utbruddet under kontroll.

– Hvis vi ser tegn til at smitten øker eller at vi får villsmitte, må vi rakst vurdere om vi skal innføre strengere tiltak, sier hun.

Tønsberg blir på trinn to

Utbruddet har forgreininger til Tønsberg, som også har vedtatt at de ikke vil gjenåpne som resten av landet gjør på søndag.

I Tønsberg beholder de tiltakene fra trinn to i en uke til.

– Vi må huske at Færder og Tønsberg har det foreløpig største utbruddet av deltaviruset i Norge, og det er fortsatt knyttet usikkerhet til denne virusvarianten. Kriseledelsen gjør en ny vurdering av gjenåpning mot slutten av neste uke, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap).

