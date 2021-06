Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer

NTB Innenriks

På private arrangementer i enten leid lokale eller på offentlig sted kan opptil 100 personer samle seg fra og med søndag klokken 12, melder regjeringen. Det er da trinn tre i gjenåpningsplanen blir iverksatt.

For offentlige arrangementer blir det forskjell på arrangementer med eller uten test eller koronasertifikat.

På arrangementer uten bruk av test eller koronasertifikat innendørs blir det åpnet for inntil 1.000 personer med faste, tilviste plasser, fordelt på to kohorter. Uten faste plasser er taket på 400 personer, fordelt på to kohorter. Utendørs er takene på henholdsvis 2.000 personer fordelt på fire kohorter, og 800 personer fordelt på fire kohorter.

Arrangementer som bruker test eller koronasertifikat, kan ta imot 50 prosent av kapasiteten til arrangementsstedet. Innendørs kan det være maks 2.500 personer fordelt på fem kohorter med faste plasser, eller maks 1.000 personer fordelt på to kohorter uten faste plasser. På utendørsarrangementer kan det være opptil 5.000 personer fordelt på ti kohorter med faste plasser, eller 2.000 personer fordelt på fire kohorter uten faste plasser.

Synkende smittetall i store deler av landet gjør at regjeringen nå åpner for at flere kan samle seg på private og offentlige arrangementer.

At flere kan samle seg, er en del av trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan.