NTB Innenriks

Han sier til VG at han vil foretrekke et blågrønt byråd der MDG og Høyre er med, men at han ikke kan se grunnlag for et slikt byråd nå.

– Derfor mener vi at et fortsatt rødgrønt mindretallsbyråd er det eneste alternativet. Venstres råd til ordføreren er derfor å be Raymond Johansen forsøke å danne et nytt byråd i Oslo, sier Bjercke.

(©NTB)