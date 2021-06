Trondheim anmelder mann som nektet å dra på karantenehotell

NTB Innenriks

Mannen, som bor i Trondheim, droppet å møte på karantenehotellet han ble henvist til. Det er et brudd på forskriften, sier konsulent og tidligere politimann Roy Johnsen til Adresseavisen.

Kommunen har derfor anmeldt mannen. I anmeldelsen skriver kommunen ifølge Adressa at mannen sa ifra at han ikke skulle på karantenehotell. Han ble varslet om at han kunne risikere straff.

– Man må opptre etter beskjedene man får på grensa. Det er politiet og grensekontrollen som har ansvaret for dette, sier Johnsen.

