TV-aksjonen til Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser har valgt aksjonsnavnet «Grenseløse sykdommer – glemte pasienter», skriver NRK i en pressemelding torsdag.

DNDi, Drugs for Neglected Diseases initiative, er en søsterorganisasjon som Leger Uten Grenser opprettet da organisasjonen fikk Nobels fredspris i 1999.

Kringkastingssjefen er fornøyd med at et enstemmig innsamlingsråd i NRK gikk for disse organisasjonene.

– Dette er et viktig formål, særlig sett i lys av pandemien vi har stått i det siste drøye året. Jeg er helt sikker på at dette er en aksjon som vil engasjere folk i hele Norge, sier Eriksen.

