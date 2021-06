Politiet vil be Heimevernet om hjelp på Svinesund

NTB Innenriks

Etter at regjeringen åpnet for reiser til Sverige uten karantene for fullvaksinerte, har det vært opp mot seks timers kø for å komme inn i Norge. Dette utfordrer kapasiteten hos Øst politidistrikt, som blant annet sjekker elektroniske reiseregistreringsskjemaer.

Til TV 2 opplyser Øst politidistrikt at de snart vil be Heimevernet om hjelp.

– Vi kommer til å sende en anmodning til forsvaret om bistand fra Heimevernet til å ivareta deler av pols grenseoppdraget. Anmodninger er ikke sendt, så detaljene må vi komme tilbake, sier stabssjef i Øst politidistrikt Jan Eivind Myklatun til TV-kanalen.

Det er mest sannsynlig at de blir bedt om å bistå politiet med å gjennomføre ID-kontroll.

Heimevernet hjelper allerede politiet langs svenskegrensen i Innlandet, Trøndelag, Nordland, og Troms og Finnmark.

