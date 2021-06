Over 50 smittet av deltavarianten i Færder – kommunen har god oversikt

NTB Innenriks

Kommuneoverlege Elin Jakobsen sier til NTB at de 56 tilfellene er registrert i løpet av den siste uken. Kommunen har 86 personer i isolasjon med påvist smitte, og 56 av disse har så langt fått påvist deltasmitte.

– Det vi har lagt merke til, er at dette viruset er veldig smittsomt, og at det også er fullvaksinerte som blir smittet. I vår kommune er det seks fullvaksinerte som har fått påvist deltavarianten, sier Jakobsen.

Øykommunen i Vestfold og Telemark har registrert 95 smittetilfeller så langt i juni. Torsdag ble det registrert seks tilfeller, alle av dem satt allerede i karantene.

– Vi har ingen nye smittede med ukjent smittevei nå og jobber med å gjennomgå alle prøvene for å se om de stammer fra det samme utbruddet, sier Jakobsen.

Tett dialog med FHI

Utbruddet stammer ifølge Tønsbergs Blad fra en konsert med et kor. Folk som har testet positivt de siste dagene, må anta å være smittet med deltavarianten, opplyser kommunen.

Kommuneoverlegen tror de kan slå ned utbruddet med målrettede tiltak, men sier de neste dagene blir avgjørende for å se om Færder må innføre inngripende tiltak. Kommunen har tett dialog med FHI.

Kommunen har god oversikt

Fagdirektør for smittevern Frode Forland i FHI forteller til NTB torsdag ettermiddag, at utbruddet er knyttet til et arrangement i forrige uke blant barn og unge. Samtidig beroliger han med at kommunen har kontroll.

– Det er påvist i alt 64 tilfeller per nå, hvor alle kan knyttes til personer på arrangementet og deres nærkontakter. Virusvarianten delta er påvist hos mange i utbruddet. Kommunen har god oversikt over situasjonen og håndterer utbruddet med forsterket TISK, og målrettede tiltak og har tett dialog med FHI, sier han.

Smitteutbruddet har forgreininger til Tønsberg.

