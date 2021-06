Oslo Høyre ber om tid – vil prøve å danne byråd

NTB Innenriks

– Det er rimelig i denne situasjonen vi er, at vi får tid til å vurdere hva vi vil gjøre videre. Så jeg har bedt ordføreren om noen dager til å vurdere situasjonen, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Dagbladet.

Ifølge Rygg har ordføreren gitt sin tilslutning til dette. Høyre er det største partiet i bystyret.

Venstre peker på Raymond

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) leder nå et forretningsministerium etter at byrådet gikk av onsdag som følge av mistillitsvedtaket mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Gruppeleder i Venstre i Oslo, Hallstein Bjercke, sa torsdag at Johansen bør forsøke å danne et nytt byråd.

Til VG sier Bjercke at han ikke ser at det er grunnlag for et borgerlig styre i Oslo.

– Ikke bare snu i døra

Det er ikke Rygg umiddelbart enig i.

– Det er viktig å ta situasjonen alvorlig, ikke bare at Raymond Johansen kastes og snur i døra og kommer inn igjen. Vi må ta grundig tak i situasjonen, sier hun til NRK.

Dermed kan det drøye til over helgen før det blir noen avklaring på byrådskaoset i Oslo.

Ordfører Marianne Borgen skulle torsdag ha samtaler med samtlige elleve gruppeledere i bystyret.

Ap: Klart flertall

Aps gruppeleder Frode Jacobsen har, ikke overraskende, gitt ordføreren råd om at et byråd ledet av Raymond Johansen (Ap), bestående av Ap, SV og MDG, bør styre videre.

– Ut ifra det jeg har lest og sett, er det et klart flertall i bystyret som uttrykker et ønske om dette, sier Jacobsen til Avisa Oslo.

(©NTB)