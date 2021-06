NRK sliter med å oppfylle nynorskkravet

NTB Innenriks

Også tidligere har NRK strevd med å oppfylle kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer, skriver Medietilsynet i sin årlige allmennkringkasterrapport. I fjor ble andelen nynorsk på nett 17 prosent, og på radio endte det med 22,7 prosent, ned fra 26 prosent i 2019.

– Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter. Her må det åpenbart til ytterligere tiltak for å sikre en tilstrekkelig andel nynorsk på alle plattformer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Bortsett fra dette og tvil om kravet til språklige minoriteter er oppfylt, gir tilsynet NRK ros for å ha oppfylt kravene. Spesielt kravet om 40 prosents andel norsk musikk i hovedkanalene er mer enn oppfylt med 58 prosent andel i P3 og 56 prosent i P1 i fjor.

I tillegg skriver tilsynet at kringkasteren har spilt en viktig rolle under pandemien.

– Tilsynsresultatet viser at NRK omstilte seg raskt for å dekke befolkningens økte informasjonsbehov, står det i rapporten.

(©NTB)