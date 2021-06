Kommunetopper lei av å få koronanyheter på pressekonferanser

NTB Innenriks

Kommunetoppene ber om en kanal for dialog og involvering av kommunene i forkant av at tiltak iverksettes. Brevet er underskrevet av lederne i KS sitt storbynettverk, «innreisekommunene» Halden og Ullensaker (Gardermoen) og KS sentralt.

– Under pandemien har kommunene opplevd det krevende å få nasjonale regler og råd presentert på pressekonferanser, med kort tid til iverksettelse av endringene i regelverket, skriver kommunetoppene.

– Når det gjelder endringer i innreisereglene, med konsekvenser for kapasitet på teststasjoner og på karantenehotellplasser, er det fortsatt stort behov for at regjeringen gir kommunene bedre varslingstid fra tiltak besluttes til de iverksettes, heter det.

– Påvirker tilliten til myndighetene

Blant dem som har underskrevet brevet, er byrådslederne i Oslo og Bergen, Raymond Johansen (Ap) og Roger Valhammer (Ap), Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H).

Kommunetoppene sier at dagens informasjonsflyt skaper høyere konfliktnivå enn nødvendig ved grensene og i karantenehotellene.

– I ytterste konsekvens påvirker det tilliten til myndighetene, både nasjonalt og lokalt, skriver lederne.

Ordførerne og KS skriver i brevet at det er gode grunner til å tro at også ordførerne i de andre kommunene med karantenehoteller stiller seg bak kravet til regjeringen.

Forbereder seg på endringer i sommer

Kommunetoppene mener det er viktig å endre praksis nå, ettersom gjenåpningen vil føre til nye regelendringer i sommer.

– Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre Justisdepartementet til å ta initiativ til å etablere en kanal for tidlig og målrettet dialog med de aktuelle kommunene i forkant av nye regelendringer. KS bistår gjerne med tilrettelegging av dette, heter det i brevet.

Reglene om karantenehotell har vært blant pandemitiltakene som har skapt mest konflikt, og både reisende og vertskommuner har flere ganger påpekt at det er vanskelig å holde følge med regler som endrer seg på kort varsel.

(©NTB)