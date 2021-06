Ingen streik i flyteriggoppgjøret – enighet i meklingen

NTB Innenriks

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom til enighet i meklingen rundt klokka 1 natt til torsdag. Forhandlingene har foregått i Stavanger siden onsdag morgen.

– Vi er fornøyd med at vi gjennom mekling har oppnådd et betydelig forbedret resultat som sikrer kjøpekraften for de ansatte på flyterigger og innen plattformboring på faste innretninger, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Forhandlingene om flyteriggavtalen ble brutt 20. mai. Avtalen omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

