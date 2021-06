Byrådskaos i Oslo kan drøye – Høyre ber om tid

NTB Innenriks

– Det er rimelig i denne situasjonen vi er i, at vi får tid til å vurdere hva vi vil gjøre videre. Så jeg har bedt ordføreren om noen dager til å vurdere situasjonen, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Dagbladet.

Ifølge Rygg har ordfører Marianne Borgen gitt sin tilslutning til dette. Dermed kan det drøye til over helgen før det blir noen avklaring på byrådskaoset i Oslo.

KrF klar for Høyre-byråd

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) leder nå et forretningsministerium etter at byrådet gikk av onsdag som følge av mistillitsvedtaket mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Ordfører Marianne Borgen skulle torsdag ha samtaler med samtlige elleve gruppeledere i bystyret. I henhold til kommuneloven er det nå hennes ansvar å peke ut et nytt byråd.

Høyre er det største partiet i bystyret. Så langt er det klart at KrF vil støtte et Høyre-byråd.

KrFs gruppeleder Espen Andreas Halse sier til Dagbladet at han pekte på Høyre i sine samtaler med Borgen.

– KrF vil i så fall være klare for å gå i byråd sammen med Høyre, sier Hasle.

Venstre: – Ikke grunnlag

Gruppeleder i Venstre i Oslo, Hallstein Bjercke, mener derimot at Johansen bør forsøke å danne et nytt byråd. Til VG sier han at det ikke er grunnlag for et borgerlig styre i Oslo.

Det er ikke Rygg umiddelbart enig i.

– Det er viktig å ta situasjonen alvorlig, ikke bare at Raymond Johansen kastes og snur i døra og kommer inn igjen. Vi må ta grundig tak i situasjonen, sier hun til NRK.

Ap: Klart flertall

Aps gruppeleder Frode Jacobsen har, ikke overraskende, gitt ordføreren råd om at et byråd ledet av Raymond Johansen (Ap), bestående av Ap, SV og MDG, bør styre videre.

– Ut ifra det jeg har lest og sett, er det et klart flertall i bystyret som uttrykker et ønske om dette, sier Jacobsen til Avisa Oslo.

For å få flertall i bystyret, trengs MDGs støtte. Flere kilder sier til Dagbladet at ettersom Johansen aldri presset Berg til å trekke seg, har han sikret seg MDGs lojalitet i lang tid framover.

(©NTB)