«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

NTB Innenriks

– Pensjonistene skal være trygge på at de får en mer rettferdig fordeling, og det sikrer vi med dette opplegget, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken holdt pressemøte om trygdeoppgjøret torsdag.

Påplussingen på 0,25 prosentpoeng i trygdeoppgjøret vil gi pensjonistene 650 millioner kroner mer å rutte med. Det tilsvarer rundt en tusenlapp mer i året per pensjonist, ifølge Sp-lederen.

– Det er et reelt bidrag for mange pensjonister som kan ha en ganske tøff økonomisk hverdag, sier han.

Pensjonssmell

Det er den såkalte «firerbanden» bestående av Ap, Sp, SV og Frp som er blitt enige om å øke pensjonen.

Allerede da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram regjeringens tilbud til pensjonistene i mai, var det klart at han trolig kom til å gå på en pensjonssmell i Stortinget.

Regjeringens tilbud ville gitt en økning på 3,58 prosent av den løpende alderspensjonen. Det var 0,25 prosentpoeng lavere enn kravet fra Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i trygdeoppgjøret, som på forhånd hadde krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet ga alle uttrykk for at de støttet kravet fra organisasjonene. Nå har de altså sikret flertall i Stortinget for dette i form av en såkalt overslagsbevilgning.

Sp: – Skjevhet som rettes opp

Vedum viser til at reguleringene av alderspensjonen i fjor endte 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten.

Årets trygdeoppgjør er det første etter at Stortinget i februar vedtok et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst.

– Det er den skjevheten som nå rettes opp, sa Vedum.

For SV har det vært viktig å bedre situasjonen for eldre med lave pensjoner.

– Det har vært veldig konstruktive runder i opposisjonen, og nå har vi over tid fått presset på plass både økt minstepensjon, ny regulering og nå også en kompensasjon for den reguleringen som var svært lav i fjor, sa Lysbakken på pressemøtet.

Frp: Del av forhandlingene med regjeringen

Frp var ikke til stede på pressemøtet i Stortingets vandrehall, men skriver i en pressemelding at pensjonistene nå får inntektsveksten partiet tidligere har lovet.

– Vi er glade for at de andre partiene har kommet oss i møte, sier Frps Jon Georg Dale til NTB.

Tidligere i år ble Frp og regjeringspartiene enige om revidert nasjonalbudsjett. De 650 millionene vil komme i tillegg.

– Dette lå inne som en klar forutsetning da vi inngikk avtalen om revidert. Men det er synd at regjeringspartiene ikke er med, sier Dale.

– Hvor skal dere finne pengene?

– De kan hentes på flere måter, sier Dale, som ikke er fremmed for å tappe oljefondet ytterligere.

Støre mener på sin side det er opp til regjeringen å finne inndekning.

- Vi retter opp et knirk. Nå er regjeringen nødt til å sørge for at dette skjer, sier han til NTB.

KrF: – Feil prioritering

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug mener på sin side at partiene bak trygdeøkningen også bør ta ansvaret for å sikre inndekning.

– Tida hvor vi ikke sikrer inndekning for gode tiltak, bør være forbi. Men dette har de ikke noe godt svar på, konstaterer han overfor NTB.

– Dessuten mener jeg at å gi enda mer penger til pensjonistene ikke er riktig prioritering med tanke på de store utfordringene vi står overfor på vei ut av pandemien, sier Storehaug.