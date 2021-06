Miljødirektoratet vil ha nye stoffer på «verstingliste»

NTB Innenriks

Det er det flammehemmende stoffet TBPH og hydrogenert terfenyl som direktoratet ønsker oppført på listen.

Begge stoffene har alvorlige effekter og er vanskelige å bli kvitt når de havner i miljøet, skriver Miljødirektoratet.

– Det er et nasjonalt miljømål at bruk og utslipp av kjemikalier på prioritetslista, den såkalte verstinglista, skal stanses. De to nye miljøgiftene vi anbefaler inn på lista, brytes i liten grad ned i miljøet, hoper seg opp i levende organismer og kan gi langvarige, skadelige effekter i miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

TBPH, som blant annet brukes i ulike typer plast, isolasjonsmaterialer, og byggematerialer er funnet i husstøv, og i morsmelk hos ammende kvinner. Det viser at vi sannsynligvis eksponeres for stoffet daglig, skriver direktoratet.

Hydrogenert terfenyl, som blant annet brukes i drivstoffprodukter og i overflatebehandling av plast, lim og harpiks, er svært lite nedbrytbart og kan hope seg opp i dyr og bli med videre opp i næringskjeden.

– Det er også funnet i blod i mennesker og i miljøet, blant annet i høye nivåer i fisk fra Oslofjorden og Mjøsa, ifølge Miljødirektoratet.

