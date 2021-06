Økende pessimisme blant barnefamilier før sommerferien

NTB Innenriks

Undersøkelsen, som er gjort for Unicef Norge, viser at det er større pessimisme på vegne av barna i år enn tidligere.

Størst pessimisme er det i gruppen med lavest husstandsinntekt, der 46 prosent svarer at de i liten grad tror årets sommerferie blir bedre enn fjorårets.

Direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef, Kristin Oudmayer, frykter at pandemien har gjort livet verre for familiene som allerede hadde det vanskelig.

– Året som har gått, har budt på oppsigelser og permitteringer som i stor grad har rammet arbeidstakere i det nedre sjiktet inntektsmessig. Lavinntektsgruppen har økt, og de sosioøkonomiske forskjellene har blitt større. At flere føler seg utilstrekkelig og er bekymret, er svært forståelig, sier Oudmayer.

37 prosent av de i gruppen med høyest husstandsinntekt føler koronasituasjonen påvirker evnen til å gi barna sommerferien de fortjener, negativt. Dette er en økning fra i fjor, da tallet var 21 prosent.

(©NTB)