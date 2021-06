Raymond Johansen: Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg

NTB Innenriks

Det kunngjorde Johansen på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Jeg har full tillit til min byråd Lan Marie Berg. Det er et møte i bystyret i morgen, og jeg mener det er naturlig at den videre debatten fortsetter der, sier Johansen.

Det er flertall for mistillitsforslaget mot Berg etter at Rødt tirsdag offentliggjorde at de vil støtte det. Johansen sier han har respekt for dette, men vil ikke nå ta stilling til hva som skjer dersom det blir flertall for mistillit.

– Det er en debatt som hører hjemme i bystyret. Jeg har full tillit til min byråd. Jeg vil delta i den debatten, sier Johansen.

Onsdag skal bystyret behandle saken.

Bakgrunnen for saken er Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.