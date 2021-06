Rødt-lederen tar Berg-avgjørelse til etterretning

NTB Innenriks

– Jeg tar dette til etterretning og stoler på at Oslo har gjort en grundig vurdering, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG etter at det ble kjent at Rødt i Oslo støtter mistillitsforslaget mot Berg.

Han sier saken ikke har vært på hans bord, og at dette er en beslutning Rødt i Oslo har tatt alene.

Dermed er det flertall i mistillitsforslaget mot Berg i forbindelse med Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

