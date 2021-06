NTB Innenriks

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, sier til VG at hun ikke er overrasket over at Rødt går inn for mistillit mot Berg.

– I denne saken har Berg ved gjentatte anledninger ikke bare unnlatt å informere bystyret om eskalerende utgifter i Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne, men holdt tilbake informasjon.

– Det kan en byråd rett og slett ikke gjøre, og det burde hun ha skjønt etter snart seks år i jobben, opplyser Rygg til avisen.

