Høyres gruppeleder klar til å ta ansvar hvis byrådet i Oslo går av

Høyre er bystyrets største parti, og Haabeth Rygg sier til Aftenposten at hun og partiet står klare dersom det sittende rødgrønne byrådet går av. Det består av SV, MDG og Ap, med Rødt som støtteparti.

– Vi har lagt fram våre alternative budsjetter for å vise hvordan vi vil styre byen, og vi vil da gå i dialog med de andre partiene for å se hva det er mulig å danne flertall for, sier Høyre-gruppelederen til avisen.

Hun legger imidlertid til at det kan bli utfordrende å danne et nytt borgerlig byråd ettersom de rødgrønne partiene fortsatt vil ha flertall.

Tirsdag ble det bekreftet at det er et flertall i Oslo bystyre som stiller seg bak et mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Avisa Oslo og flere andre medier har det de beskriver som en sentral kilde som sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vurderer å kontre dette med kabinettsspørsmål.

Dette er så langt ikke bekreftet fra Ap-hold, men leder i Oslo Ap Frode Jacobsen har sagt at partiet mener det ikke er grunnlag for mistillit mot Berg.

