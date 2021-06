Flertall for mistillit mot Lan Marie Berg

NTB Innenriks

– Oslo skal bruke flere milliarder på ny vannforsyning, og det prosjektet må styres, ledes og informeres av en byråd som vi har tillit til, sa gruppeleder Eivor Evenrud for Rødt i Oslo bystyre til pressen foran Oslo rådhus tirsdag.

Bakgrunnen for saken er Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

Lan Marie Berg har fått massiv kritikk for å ha ventet for lenge med å informere bystyret om milliardsprekken.

– For Rødt er åpenhet og informasjon helt sentralt i politikken, sa Evenrud, som var sterkt kritisk til Bergs håndtering av saken. Rødt anmoder også Berg til å trekke seg som byråd.

Usikker vei videre

Mistillitsforslaget ble fremmet fra Fremskrittspartiet. Forslaget fikk etter hvert støtte fra seks partier med til sammen 27 av 59 representanter. Tungen på vektskålen var Rødt, med deres fire representanter.

Rødt opererer til vanlig som byrådets støtteparti i Oslo.

Det er imidlertid usikkert hva som nå skjer videre og hvordan byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil håndtere mistilliten mot sin egen byråd. Berg kan for eksempel trekke seg, men byrådslederen kan også stille et såkalt kabinettsspørsmål, som betyr at hele byrådet går av sammen med Berg.

– Har bare gjort jobben min

På Facebook skrev Berg tirsdag at hun mener hun har håndtert saken på en god måte. Hun mener at kostnadssprekken verken skyldes dårlig styring eller manglende kontroll over prosjektet, uforutsette økte priser i markedet.

At hun har brutt informasjonsplikten er hun ikke enig i.

– Det jeg har gjort, er det som er jobben min: å sørge for at hver stein er snudd før jeg går til bystyret og ber om mer penger, og overlater til bystyret om de mener det er verdt prisen, skriver byråden.