FHI ber kommunene legge til rette for vaksinering av sjøfolk

I et informasjonsbrev tirsdag, ber Folkehelseinstituttet landets kommuner om å åpne for at sjøfolk kan gis vaksiner noe tidligere, eller med kortere intervaller, slik at det passer med tiden de er i land.

Norsk Sjøoffisersforbund har lenge jobbet opp mot myndighetene for å få i stand en ordning for å vaksinere sjøfolk som passer med deres spesielle arbeidsmønster.

– Denne dialogen gjorde det heldigvis mulig å få til en løsning som sikrer sjøfolk tilgang til vaksinering på friturene sine, sier Syver Grepstad i forbundet.

Han sier at mange sjøfolk har vært bekymret for forsinkelse i vaksineringen.

