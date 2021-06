Avisa Oslo: Raymond Johansen kommer til å stille kabinettsspørsmål til bystyret

NTB Innenriks

Dermed kan hele byrådet samlet gå av hvis flertallet opprettholder sitt syn, får Avisa Oslo bekreftet fra informert hold i Oslo Ap.

Det understrekes overfor avisen at det er under forutsetning av at saken ikke endrer seg før bystyremøtet.

Også Aftenposten, NRK og Dagbladet erfarer at Johansen kommer til å stille kabinettsspørsmål onsdag.

Det skjer etter at Rødt tirsdag varslet at partiet støtter mistillitsforslaget mot Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Mistillitsforslaget har dermed flertall i bystyret.

Avisa Oslo skriver at man i Arbeiderpartiet ikke er overrasket over selve konklusjonen om at Rødt støtter mistillitsforslaget mot Berg, men at man er overrasket over begrunnelsen.

Gruppeleder Eivor Evenrud for Rødt i Oslo bystyre har begrunnet mistilliten med at Rødt mener Berg har brutt opplysningsplikten til de folkevalgte ved ikke å informere om kostnadssprekken for Oslos nye vannforsyningsanlegg så tidlig som mulig.