Aktor: Prinsdal-drapet bærer preg av å være en ren henrettelse

– Dette var et bakholdsangrep mot Halil Kara og hans tre venner, denne kvelden etter at de hadde spist, sa statsadvokat Irlin Irgens da hun innledet sin prosedyre for Oslo tingrett tirsdag morgen.

Halil Kara (21) ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet av en maskert gjerningsperson etter et kebabmåltid i sammen med tre venner i Prinsdal, som ligger i bydelen Søndre Nordstrand helt sør i Oslo.

Den 21 år gamle mannen som er hovedtiltalt i saken, har bekreftet at det var han som skjøt. Han har gitt en detaljert beskrivelse av hvordan han ventet i bilen utenfor Prinsdal Grill, etter hvert gjemte seg i et smug og hvordan han rettet pistolen mot Karas hode da han og vennene var på vei mot bilen etter måltidet.

– Dette drapet bærer preg av å være en ren henrettelse, sa statsadvokaten.

21-åringen nekter straffskyld for drap, fordi han hevder han ikke visste at våpenet som ble avfyrt var ladd med skarp ammunisjon. Han har i sin forklaring hevdet han ville bruke våpenet for å skremme bort Kara, slik at han kunne konfrontere en av Karas kamerater.

– Han erkjenner de faktiske forhold, men vedkjenner seg på ingen måte noen form for straffskyld. Det sentrale for ham er derfor om han hadde tilstrekkelig drapsforsett, sa Irgens.

