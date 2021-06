Stadig færre adopsjoner fra utlandet

NTB Innenriks

I alt ble det gjennomført 243 adopsjoner i Norge i fjor, noe som er 90 færre enn i 2019. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

46 av adopsjonene var utenlandsadopsjoner – en nedgang på 48 sammenlignet med året før.

Årsakene er blant annet at land som tidligere har frigitt barn til internasjonal adopsjon nå kan ta hånd om disse barnene selv, ifølge SSB.

I fjor kan også innreiserestriksjoner i forbindelse koronapandemien ha spilt en rolle for antallet utenlandsadopsjoner.

Flest barn ble adoptert fra Colombia (13) i fjor, mens Filippinene var land nummer to med seks adopsjoner.

Kina har tidligere toppet listen over land som Norge adopterer fra. I løpet av de siste årene har det imidlertid ikke vært noen adopsjoner derfra, ei heller i fjor. Nedgangen er en del av en global trend, ifølge SSB, som sier at dette har sammensatte årsaker.

– Blant annet gjør økt levestandard og lavere dødelighet at det blir færre barn tilgjengelig for adopsjon. I tillegg er det politiske og juridiske avgjørelser i flere land som har medført restriksjoner for internasjonal adopsjon, heter det.

I 2020 ble også 152 personer adoptert av steforeldre, mens 36 ble adoptert av fosterforeldre. I tillegg er det ni i kategorien «andre adopsjoner».

