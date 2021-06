Koronapandemien har lagt en demper på nordmenns sexliv

NTB Innenriks

Det kommer fram i en Norstat-undersøkelse om nordmenns sexliv, på oppdrag fra NRK.

22 prosent svarer at de har hatt mindre sex under pandemien, og nedgangen gjelder både for single og for dem som er i et forhold.

35 prosent av de single oppgir at de har hatt mindre sex, mens tallet er 17 prosent blant personer som er i forhold.

Koronarestriksjoner, mindre sexlyst og psykisk påvirkning er blant de mest vanligste årsakene.

Men det finnes også de som ikke har merket koronarestriksjoner på sexlivet. 60 prosent oppgir at de har like mye sex som før, også under pandemien.

Noen få heldige, 6 prosent, oppgir at sexlivet har fått et oppsving til tross for restriksjonene.

