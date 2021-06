Høie: Norge har nokså like vaksineprognoser som Sverige

NTB Innenriks

Norge får rundt 900.000 færre doser med Pfizer-vaksinen de neste tre månedene, mens Sverige har sagt at de får omtrent like mye som de har ventet.

Sverige hadde regnet med 4,98 millioner doser i tredje kvartal, og det er det Sverige vil få, opplyser vaksinekoordinator Richard Bergström til Aftenposten.

På spørsmål fra NTB om norske myndigheter har overbudsjettert, svarer Høie:

– Mitt klare inntrykk er at Norge, Sverige og en del andre land har noenlunde like prognoser på dette området. Det betyr at våre prognoser har blitt nedjustert fordi vi har lagt til grunn at selskapet kunne levere i større omfang i juli enn de nå sier at de kan gjøre, sier Høie.

Det skyldes blant annet vurderingen av økt produksjon i Europa. En større del av den produksjonen går nå til andre markeder enn Europa.

