Flere opposisjonspartier støtter mistillit mot Lan Marie Berg

Sist i rekka er Senterpartiet, skriver NRK.

Høyre bekreftet sitt standpunkt overfor VG sent mandag ettermiddag.

– Vi kommer til å støtte mistillit, med mindre det dukker opp ny informasjon om at byråden har overholdt informasjonsplikten før eller under møtet i Finansutvalget tirsdag klokken 15, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til avisa.

Tidligere mandag ble det kjent at Venstres bystyregruppe støtter mistillitsforslaget som ble stilt av Fremskrittspartiet. Det kom som en reaksjon på nyheten om at den nye reservevannforsyningen i Oslo blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Det skal stemmes over forslaget onsdag.

Også KrF og byrådets støtteparti Rødt skal diskutere om de har tillit til byråden mandag kveld. Fra før er det klart at Frp, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Venstre, Høyre og nå altså Senterpartiet støtter mistillitsforslaget.

Av bystyrets 59 medlemmer stiller nå partier med til sammen 26 representanter seg bak mistillitsforslaget.

